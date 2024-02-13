逛燈會、看展覽，成都文旅消費熱

中評社北京2月13日電／據新華每日電訊報導，各種造型的璀璨華燈流光溢彩、龍獅賀歲等精彩演出輪番上場、天南海北各色美食匯聚……春節期間，成都國際熊貓燈會人潮湧動，洋溢著濃濃的年味。



憨態可掬的“大熊貓”燈組前，來自蘭州的遊客劉女士正帶著孩子拍照。“燈會很好看，龍獅賀歲演出也特別熱鬧，大人孩子都玩得很開心。”她說。



燈會現場負責人張憲說，本次燈會創作了大型和超大型燈組40餘組，各類花燈超過2萬盞——長80餘米的“雪山下的公園城市”燈組氣勢恢宏，“花蕊仙子”“愛的羅曼史”燈組浪漫唯美，前期面向社會征集的小朋友“熊貓童畫”作品也被制成燈組點亮夜空。



本屆燈會還傳承成都“十二月市·正月燈市”基因，重現唐宋時期成都商業文化景象，以彩燈文創、國潮旅拍、非遺傳承、花卉集市、圍爐煮茶、互動遊戲等業態打造消費新場景，特色商家琳琅滿目，各地美食匯聚一堂，春節以來每天吸引了超過1萬人次的遊客前來游覽。



除了燈會，今年春節期間，成都還舉行了年宵花市、展覽展演、國潮音樂季等豐富多彩的文化活動。



大年初二，位於成都市成華區的東郊記憶園區張燈結彩、人頭攢動、熱鬧非凡。在園區西大門和東舞台等點位，街頭藝人和專業樂團在春節期間不間斷地為市民遊客帶來民樂演奏，開啟“東郊春季國潮音樂季”。



當天下午，成都市民馬女士和丈夫帶著6歲的兒子來到東郊記憶園區游玩。看完精彩的民樂演出後，她還準備帶孩子在園區體驗穿漢服，觀看四川傳統藝術展演《成都故事》。“這些活動很有特色，可以讓孩子體驗到豐富多彩的中國傳統文化。”馬女士說。

