公安機關提醒　這6種微信紅包千萬別領！

中評社北京2月13日電／據央視新聞報導，年期間搶紅包“拼手速”成為一種新玩法。但一些不法分子卻打起了壞主意，製造了一些假紅包，企圖騙取錢財。公安機關提醒，如果看到這6種微信紅包千萬別領！



微信好友發來一個紅包，點開時卻提醒需要輸入密碼。事實上，領取微信紅包並不需要輸入密碼。遇到此類紅包，請及時退出，免得造成金錢損失。



這類紅包在領取時，需要你輸入手機號、姓名、銀行卡賬號等信息。這是不法分子設下的陷阱：後台的木馬病毒可以趁機竊取銀行系統隨機發送的手機驗證碼，隨時轉走卡裡的錢。正規的微信紅包，點擊就能領取，並且會自動存入微信錢包中，不需要填寫個人信息。



在點擊此類紅包後，頁面提示需要轉到其他微信群或分享到朋友圈才能領取。利用微信好友鏈進行傳播，讓用戶大大降低了警惕，很多人出於對好友的信任，點擊後繼續分享給其他好友。加上紅包流程繁瑣，讓很多人不願意“前功盡棄”，造成惡性循環，傳播量極廣。一旦遇到這種需要轉發再領取的紅包，需要提高警惕，以免上當受騙。



這類紅包鏈接往往會包裝成各種容易讓人上當的形式，比如一條逼真的語音消息、邀請加群提示、“我已經領到了”等，通過各種說辭誘導用戶點擊。



不法分子偽造頁面內容，冒充官方，以熱點事件為幌子，編造虛假“利好消息”，再以“大額紅包”為誘餌，欺騙和誘導用戶進行點擊。



警惕寫著“送錢”“現金禮包”“AA紅包”等字樣的紅包騙局。此類紅包往往對微信AA收款界面進行略微改動，加上“送錢”“現金紅包”等字樣，讓用戶誤以為輸入密碼是在領紅包，但實際上卻是給對方轉賬。正規的微信紅包界面是橙紅色，領取紅包並不會進入AA收款界面。