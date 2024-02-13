香港：龍的傳人迎龍年

中評社北京2月13日電／據新華每日電訊報導，花車巡游、煙花匯演、新春賽馬……連日來，一項項精彩活動為2024年農曆新春的香港注入濃厚的節日氣氛。



為迎接龍年，利東街秉承新春張燈結彩的傳統，春節期間以“福魚燈海·金龍獻歲”為主題，把200米的林蔭大道改造成新春燈籠海，金光閃閃的福運金魚燈籠穿梭於800個大紅燈籠之中，為漫天喜慶的紅燈海帶來靈動的點綴，寓意百業興旺、年年有餘。



春節期間，利東街還特設了4場醒獅表演及體驗工作坊，2月20日利東街農曆新年傳統習俗之一的“金龍醒獅舞動賀新禧”也將繼續上演。



在香港，春節登山行“大運”，很多市民會在春節假期中選一天去登山。市民們相信，以登山遠望來迎接龍年的陽光，感受新一年的新希望，是一件具有象徵意義的事。



從黃大仙祠到林村許願樹，人們紛紛虔誠許願。不少善男信女會在大年初一到黃大仙祠上頭炷香，祈求新的一年事事順利。家住銅鑼灣的王小姐初一早早趕到林村，向許願樹許願，希望龍年順意。



大年初二車公誕，香港市民按照傳統到車公廟參拜。不少人手上都拿著風車，一位香港市民說，每年他都會買風車，因為風車能令“風水好，貨如輪轉，好運一齊來”。



白天或是登山拜廟、或是買花祈福、或是親友團聚，晚上可以看晚會、看花車巡游、看煙花匯演。龍年的香港迸發出非凡的魅力。



特區政府財政司司長陳茂波在網志上表示，新春花車巡演為一連串龍年新春盛事打響頭陣。2月14日是農曆新年後香港的首個工作日，也是西方的情人節，在中環皇后像廣場花園將會展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，必定成為情人節和元宵佳節的打卡熱點。



一系列新春活動為香港帶來喜慶的氣氛，帶旺消費，帶來經濟上的活力。



香港餐務管理協會表示，對近日爆滿的訂座率非常滿意，生意額在年三十、年初一及初二恢復至疫情前的九成半。



香港酒店業協會表示，維港兩岸可供觀賞的酒店，不論餐廳入座率還是房間入住率都令人滿意。



除了文化慶典活動，香港特區政府官員還深入基層，特區行政長官李家超帶頭探訪長者，特區政府主要官員也分別走訪多區，探訪基層家庭，為他們送上賀年福袋。



香港18區區議員也在地區不斷穿梭，與當區民政事務處、關愛隊、各大愛心團體組織一起為市民送上節日祝福和福袋。有市民稱讚，區議員的熱情，讓他們對本屆區議會更有信心。



特區政府政務司司長陳國基在大年初一出席香港許願節2024的祈福點燈儀式時，向香港市民送上新春祝福。他表示，龍象徵智慧和力量，他期待特區政府與社會各界在龍年繼續凝聚智慧、發揮力量，引領香港在由治及興的新征程上龍騰飛躍。