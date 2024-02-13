柯稱若柯侯配已大贏　網友嘲：還在做夢

中評社台北2月13日電／柯文哲夫人陳佩琪於除夕（9日）在臉書發文回顧，曾到“綠到出汁”的地方拜票，隨行人員發送的面紙，許多人樂於接受。另外，陳佩琪寫道，曾經私下問柯文哲，“若柯侯配？”柯文哲大笑說現在已經大贏了！而近日就有一份網路投票指出，對於柯文哲的說法，有86%的網友認為“柯文哲不理性也不務實”，甚至直言“柯還在做夢”、‘總統夢′還沒醒呀...真是服了這對夫妻...”，引發討論。



中時新聞網報導，YouTube頻道《桃園孫先生》11日上午以“關於‘總統′選舉，柯文哲老婆陳佩琪前天表示，她問柯文哲若柯侯配呢，柯文哲大笑說現在已經大贏了”為題進行網路民調，截至13日下午15時止，已有2萬人參與投票，有11%的網友認為“柯文哲理性又務實”、有86%的網友認為“柯文哲不理性也不務實”、有2%的網友表示“其他意見”、有2%的網友則表示“沒意見”。



而參與該份民調投票的網友紛紛表示，“‘總統夢′還沒醒呀...真是服了這對夫妻...”、“沒穿褲子的柯老三，‘總統夢′還沒醒”、“這就是無法接受現實的人！想當‘總統′，差遠了！”、“是還沒醒，還是瘋了？他會連累侯友宜”、“柯老三為什麼總想著衹有自己能做正的，別人都只能做他的副手，他的自以為是，讓他不管再選幾次永遠也無法當選，而且票還會越選越少，因為大家都看清這個人的自私＋反覆＋沒宏觀...缺點太都無法細數，只能當永遠的柯老三”、“柯還在做夢”。