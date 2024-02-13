驗樓智能化　兩分鐘掃描全屋

中評社香港2月13日電／據大公報報導，新建公屋落成後，房屋署驗收時，工程人員需帶同儀器逐個單位量度及檢查尺寸，相當耗時。房署試驗將驗收工序智能化，將原先用於室外的“現實捕捉”技術，擴展至室內應用，透過雷射激光掃描及全景拍攝，一個2至3人標準單位，只需2分鐘便可完成掃描，監工可以電腦遙距檢查單位是否符合標準，提升驗收效率，而且更精準。



屯門業旺路項目是首個室內試點，稍後會在鯉魚門項目試用，房署表示，希望透過科技幫助，將交樓時間提前，讓更多有需要的人早日上樓。



房署在屯門業旺路項目的樓宇驗收工序，首次引入“移動測繪系統”結合“現實捕捉”技術。大公報記者上周在現場直擊，“移動測繪系統”是一個穿戴式機器，黑白色相間，由工程人員戴在兩側肩上，前方有一個可手持的平衡扶手及電子屏幕，頭頂是掃描及拍攝鏡頭，隨著人員移動，鏡頭可掃描室內的不同範圍甚至角落，記錄建築物整體結構，完成掃描工作。



房署：現時精準度達95%



房署創新科技總監（發展及建築）姚勳雄表示，以一個2至3人標準單位為例，傳統驗收需要至少2名工程人員，帶齊相機、圖紙、量尺等各類工具，現場量度10至15分鐘。在新科技幫助下，只需1至2分鐘，即可完成掃描。若以每層樓20個單位計算，只需約30分鐘，就完成一層的掃描及全景拍攝。



“現時精準度已達95%左右，例如天花板高度、墻身尺寸是否達標、喉管是否齊全，通過掃描後建立的立體模型，都可一清二楚。”姚勳雄說，在新科技幫助下，很多細小問題都能夠及時發現並解決，避免後期發現時再有較麻煩的大改動，將整個交樓時間提前，讓更多有需要的人提早上樓。



房署助理工程監督佘展翹說，這技術對高位檢查尤其有幫助，“傳統方法需要借助機械或搭棚，工程人員要行上行落，地盤環境相對危險。新科技下，可以用電子量度高度，避免危險性。”

