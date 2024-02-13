蔡若蓮：將應23條立法更新中小學課程內容

中評社香港2月13日電／據香港文匯報報導，教育局局長蔡若蓮接受商業電台訪問指，《基本法》23條立法後，會更新現行的課程內容，舉例會在高中的公民與社會發展科，加入相關內容；但教師入職前進行的《基本法及國安法》測試，就無計劃加入23條相關的考核。



擬更新現有課程內容 建立學生守法價值觀



去年施政報告的中一個重點，是提出展開愛國主義教育，教育局局長蔡若蓮接受訪問時指，基本法23條立法後，不會特意開一個新學科，但現有中小學課程內容會與時並進，舉例高中的公民及及社會發展科，其中有單元關於“一國兩制下的香港”，及“改革開放以來的國家”，內容就會按新法例更新。



蔡若蓮指，學生在不同學習階段，有不同認知能力，要學的東西都不同，中小學生主要是建立守法價值觀 ，知道自己正在守甚麼法例。但大學甚至修讀法律系的學生，就要認識得深一些。



不要求教師研習23條 建議帶領學生訪問律政司司長



至於目前教師入職前，要通過的《基本法及國安法》測試，蔡若蓮指不會加入23條考試，不會要求老師研習香港法律。她舉例亂過馬路，及駕駛扣分制，教師並非法律專家，不預期教師會懂得回答相關的問題。蔡若蓮指，如果學生對23條有問題，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司司長及保安局局長；教師不需要成為法律學者，回答學生問題。



蔡若蓮又指，無必要過分去揣測，23條立法後會否再有學生及教師移民潮，指面對學齡人口下降，有學校需要考慮合併或停辦，其中教育局正處理下學年小一統一排位結果，到時就會知獲排0班小一的學校數量，但指如學校在自行收生情況不理想，要靠統一派位收齊學生，都比較困難。



（來源：香港文匯網）