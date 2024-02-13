環保署：酒店“走塑”非新事　將多宣傳新例

中評社香港2月13日電／據香港文匯網報導，首階段禁用即棄塑膠餐具及產品4月22日開始實施，有經營“兩餸飯”食肆的負責人說，正尋找合適的物料替代，但憂慮成本上升增加經營壓力。



餐飲聯業協會會長黃家和說，不少食肆都知悉即將推行的首階段即棄塑膠餐具和產品管制，並正比較不同供應商的替代產品價錢。不過黃家和認為，經營成本上升是一大難關，特別3年疫情大部分食肆都沒有盈利，各樣餐具的成本增加，都加重小型食肆的經營壓力。



環保署助理署長鄭健接受香港電台專訪時說，現時非塑膠外賣餐具的價錢，與一般塑膠餐具相差不遠。他舉例膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，相信隨著替代品的供應愈來愈多，價錢將進一步回落。



另外，新例下酒店及賓館不能免費向旅客提供即棄梳洗用品及膠樽裝水，旅遊促進會總幹事崔定邦認為，旅客未必清楚香港的環保政策，如向他們收費，擔心令人感到香港很吝嗇，或會影響形象。



鄭健說，酒店“走塑”並非新鮮事，相信旅客不會感到陌生，同時政府在4月22日前，於主要口岸向旅客多宣傳新法例。他又說，政府今年初開始，已為相關業界舉行多場線上同線下的培訓講座，近日針對有零售業界例如藥房，不太清楚新法例，政府已派人接觸業界進行講解。



（來源：香港文匯網）