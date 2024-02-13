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雅典發生槍擊事件致4人死亡
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2024-02-13 16:41:08
中評社北京2月13日電／據新華社報導，據希臘當地媒體報導，該國首都雅典南部格利法達郊區12日發生一起槍擊事件，造成包括槍手在內的4人死亡。
報導說，事件發生在一家船運公司建築內，槍手為該公司一名前員工。此人在槍殺3名公司雇員後自盡，遇害的3人包括兩名男性和一名女性。目前尚不清楚是否有人受傷。
事發後，雅典警方、反恐部隊成員和醫務人員趕往事發地，該地點周圍街道已被封鎖。
（來源：新華網）
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