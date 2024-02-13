英國航母參加北約軍演再出狀況

中評社北京2月13日電／據新華社報導，英國“威爾士親王”號航空母艦原定11日從朴次茅斯港出發，參加北大西洋公約組織“堅定捍衛者2024”大規模軍演。然而，大量民眾聚集朴次茅斯，等待為“威爾士親王”號航母送行時，卻被告知它無法如期遠航。



英國海軍沒有公布“威爾士親王”號航母出發推遲的原因。英國《每日電訊報》援引一名英國國防部發言人的話報導，“威爾士親王”號航母將很快駛離朴次茅斯，具體時間視潮汐和天氣情況而定。



英國國防部消息人士說，“威爾士親王”號航母將改期至12日下午出發，前往挪威附近海域。



據《每日電訊報》報導，航母離港的常規準備11日已經完成，但“威爾士親王”號航母遲遲未能出發，水面管控晚些時候結束。一名前來為“威爾士親王”號航母送行的民眾說：“希望它別又壞了。”



“威爾士親王”號航母本就是“頂班上崗”，原定參與北約軍演的英國航母為“伊麗莎白女王”號。英國海軍4日說，由於行前例檢中發現“伊麗莎白女王”號航母螺旋槳推進軸出現問題，由“威爾士親王”號航母代為參加北約軍演。



“伊麗莎白女王”號和“威爾士親王”號是英國傾力打造的新型航母，分別於2017年和2019年服役，雖然服役時間不長，卻接連暴露出問題，包括螺旋槳傳動軸密封不嚴、船艙內漏水等。



2022年8月，“威爾士親王”號航母前往北美與美國和加拿大海軍舉行聯合演練，途中因傳動系統故障無法行駛，被拖回港口，由“伊麗莎白女王”號航母頂替參加軍演。

