﻿卡爾森訪普京　揭美兩黨對烏立場相左

中評社香港2月13日電／據大公報綜合BBC、今日俄羅斯報導：俄羅斯總統普京日前接受美國霍士新聞前主播卡爾森採訪，受到全球關注，截至12日訪談累計觀看次數約10億次。普京說，若美國停止援烏，俄烏衝突可能在幾周內結束。有分析稱，普京和卡爾森在“希望美國減少對烏援助”一事上立場一致，雖然訪談未直接提及美國大選，但可能對美國選民造成影響。



8日，卡爾森與普京的訪談在俄羅斯國家媒體、卡爾森個人網站和社交平台X上播出。普京告訴卡爾森，如果美國停止向基輔提供武器，他將考慮談判，“我們向美國領導層傳達的意思是，如果你真的想停止軍事行動，那你就要停止提供武器，然後這一切將在幾周內結束。”被問及最後一次與美國總統拜登通話是什麼時候時，普京說，自己記不清了，但肯定是在俄烏衝突爆發前。卡爾森並未提到美國前總統特朗普，但普京主動說：“我與特朗普有良好的私人關係。”



這是俄烏衝突爆發以來，普京首次接受美國記者專訪。有分析稱，西方主流媒體“封殺”了普京，他希望通過此次訪談對西方民眾施加影響；卡爾森則是親共和黨的美國保守派媒體代表人物之一，他希望博得更多關注，並說服共和黨人繼續阻止對烏軍事援助。與此同時，親民主黨的美國主流媒體痛斥卡爾森替俄羅斯宣傳，再次暴露美國兩黨在烏克蘭問題上的對立。



特朗普日前揚言，若再次入主白宮，他會鼓勵俄羅斯攻擊“拖欠軍費”的北約國家。北約和歐盟官員11日對此表示不滿。歐洲理事會主席米歇爾說，此番言論提醒歐盟，必須盡快實現戰略自主並投資自身防務。



（來源：大公網）