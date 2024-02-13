﻿荷蘭法院禁止向以出口F－35零部件

中評社香港2月13日電／據大公報引路透社報導：荷蘭上訴法院12日下令禁止荷蘭政府向以色列出口所有F－35戰機零部件，理由是這些零部件可能在以色列襲擊加沙地帶時被用於實施違反國際法的行為。荷蘭政府稱，將向最高法院提出上訴。



荷蘭上訴法院12日表示：“不可否認的是，向以色列出口的F－35戰機零部件存在被用於嚴重違反國家人道主義法的明顯風險。”荷蘭上訴法院表示，荷蘭政府必須在7天內落實這項裁決，並駁回政府律師提出的在向最高法院上訴期間暫停執行裁決的請求。法院指出，以色列在對加沙地帶發動襲擊時沒有充分考慮對平民造成的後果，襲擊造成了不成比例的平民傷亡，包括數千名兒童。



美國F－35戰機的部分零部件存放在荷蘭的倉庫中。去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，這些零部件根據現有出口協議被分發給有需求的國家，包括以色列。去年底，樂施會荷蘭分會等多個人權組織對荷蘭政府提起訴訟，要求其停止向以色列出口F－35戰機零部件。在第一次裁決中，下級法院雖表示F－35戰機可能參與了違反國際法的行為，但認定出口零部件是“政治決定”，法官不應干預。



上訴法院頒布出口禁令後，荷蘭當局稱，尚不清楚他們是否有權干預此事，因為這是美國主導的F－35戰機零部件供應項目的一部分。



（來源：大公網）