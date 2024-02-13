中老鐵路西雙版納站單日到發旅客創建站紀錄

中評社北京2月13日電／據央視新聞報導，2月12日，中老鐵路西雙版納站到發旅客達到5.22萬人次，為車站建成投運以來的歷史最高紀錄。



根據客流情況，西雙版納站申請加大列車開行和停靠密度。目前每天開行客車79列，較平常增加了36列，基本滿足旅客出行需求。為迎接節後高峰，車站提前安排人員做好大客流組織，在驗證口、站台、地道口等旅客進出主要通道加強乘降引導，確保旅客有序通行。



（來源：央視新聞）