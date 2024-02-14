中評社北京2月14日電／習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，要圍繞發展新質生產力布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章表示，發展新質生產力，關鍵在以科技創新推動產業創新，從而真正轉化為生產力。科技創新應堅持以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合，一體化推進部署創新鏈、產業鏈、人才鏈，提高科技成果轉化和產業化水平。衹有讓科技創新與產業創新相互促進，使產業鏈與創新鏈同頻共振，才能實現以新技術培育新產業，賦能傳統產業，引領產業轉型升級，進而實現生產力的躍遷。



文章指出，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系，是發展新質生產力的重要抓手。產業是發展的根基。要通過整合科技創新資源和現有產業基礎，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能，構建具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系，從而加快形成新質生產力。引領發展新興產業和未來產業，改造提升傳統產業，是建設現代化產業體系的戰略支撐和根本保障，也是在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動的關鍵。



代表著創新方向的新興產業和未來產業，是形成新質生產力的主陣地。新興產業和未來產業都是由重大技術突破或重要社會需求帶動產生的新產業。培育壯大新興產業，要聚焦5G、先進計算、智能網聯汽車等領域，推進技術創新、生態建設，激發湧現更多技術含量高、品牌影響大、國際競爭力強的“中國製造”名片。前瞻布局未來產業，要瞄准人工智能、人形機器人、元宇宙等領域，加快標準制定，加強技術研發，為形成新質生產力預留更多空間。



與此同時，也不能忽視傳統產業。傳統產業是基本盤、老家底，是現代化產業體系的基底。讓傳統產業與新產業協同發展，是發展新質生產力亟待解決的重大課題。一方面，要依法依規、穩妥有序淘汰落後產能，化解過剩產能，堅決遏制“兩高一低”項目盲目上馬，強化優質達標項目要素保障；另一方面，要瞄准高端、智能、綠色等方向，通過技術改造，推動企業設備更新、工藝升級、數字賦能、管理創新，讓傳統產業煥新升級。



文章認為，圍繞發展新質生產力布局產業鏈，當務之急是提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。補短板，要深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，固本強基。拉長板，中國軌道交通裝備、電力裝備、通信設備、新能源汽車、太陽能光伏等領域已具備一定規模和技術優勢，還需強鏈、延鏈、補鏈，提升全產業鏈競爭優勢。鍛新板，要加快建設國家製造業創新中心，打造一批中試和應用驗證平台，加速科技成果產業化落地。



文章強調，新型工業化是發展新質生產力的關鍵任務。應圍繞推進新型工業化和加快建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國和農業強國等戰略任務，科學布局科技創新、產業創新。當前，新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，數字技術和實體經濟深度融合是新型工業化的鮮明特徵。要大力發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群；也要充分發揮數字技術對實體經濟的放大、叠加、倍增作用，提高全要素生產率，激發實體經濟新動能。



