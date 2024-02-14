增強產業鏈供應鏈競爭力和安全性

中評社北京2月14日電／中央經濟工作會議提出，“實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”。當今世界正處於百年未有之大變局，局部衝突和動蕩頻發、全球性問題加劇等加速了全球價值鏈重構，有效管理和應對產業鏈風險成為各國的重要關注點。提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平是提升中國產業鏈供應鏈現代化水平的關鍵，關係到中國更好適應經濟全球化的新變化新趨勢，必須把增強產業鏈競爭力和安全性放在更加重要的位置，為構建新發展格局、建設現代化產業體系提供有力保障。



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、經濟研究所研究員倪紅福文章介紹，隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球產業鏈重組、供應鏈重塑、價值鏈重構不斷深化，呈現出一些新的特點。



一是產業鏈供應鏈朝著區域化、近岸化、本土化方向調整。回溯過去幾十年，產業鏈供應鏈全球化布局以提升效率和降低成本為基本邏輯，在全世界範圍內尋找最優生產方案。隨著國際政治經濟格局深刻變化，產業安全逐漸上升為各國發展的重要考量因素，跨國公司日益重視產業就近生產和布局，以控制產業鏈過長帶來的“斷鏈”風險，區域內貿易逐漸成為國際貿易的重要形式。



二是全球製造業朝著數字化、智能化方向發展。大數據、5G、人工智能等新一代信息技術為製造業帶來了深刻變革，不斷改變著生產方式、組織方式和發展模式，對設計、研發、生產、管理、服務等產業鏈各環節全過程進行賦能，數字化、網絡化、智能化已經成為全球製造業發展的重要方向。



三是各國大力發展高技術製造業以搶占國際科技競爭制高點。高技術製造業代表著產業高質量發展方向，是引領經濟增長、維護經濟和國家安全的重要基礎。各國積極布局高技術製造業，力圖掌握產業鏈核心環節，實現產業不斷向全球價值鏈的高端環節攀升，增強參與國際合作和競爭的新優勢。



當前，中國製造大國地位不斷鞏固，體系完整優勢更加凸顯，製造業有31個大類、179個中類和609個小類，產業門類最齊全、產業體系最完整，產業鏈配套能力全球領先，具有強大的韌性和發展潛力，部分產業在國際市場的質量、品牌等方面已具備明顯競爭優勢，市場份額持續擴大。



文章表示，面對複雜多變的國際環境，叠加國際經貿規則變化等因素影響，中國產業鏈供應鏈面臨著一些風險挑戰。短期來看，全球價值鏈重構會對中國產業鏈供應鏈造成一定衝擊，但中國仍然擁有龐大的國內市場、完整的產業體系以及高效的基礎設施和新技術應用等顯著優勢，強大的需求潛力足以支撐起大規模的生產和供給。長期來看，在經濟全球化背景下，產業發展有其自身規律，製造業外遷、產業鏈轉移總體上是一種正常的經濟現象。為降低生產成本、擴大市場份額，資本往往會主動調整全球生產力布局，向低成本地區流動。面對全球價值鏈重構帶來的影響，必須採取一系列舉措，加快推進產業轉型升級，提高科技創新水平，補齊關鍵領域短板，持續增強產業鏈供應鏈競爭力和安全性。



文章指出，產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要能力。在世界百年未有之大變局加速演變的時代背景下，確保產業鏈供應鏈穩定，是應對危機挑戰必須樹立的底線思維，是經濟順暢運行的重要基礎，是推動經濟高質量發展的必然要求。無論是應對短期影響還是保持長期經濟可持續發展，都需要持續強鏈、補鏈、穩鏈，提升中國產業鏈供應鏈韌性和安全水平。



要加快布局發展半導體、高端裝備、新材料等領域，發揮好長期積累的創新、人才、技術優勢，推動雲計算、大數據、人工智能等新一代信息技術為產業賦能增效，把建設製造強國同發展數字經濟有機結合起來，塑造國際合作與競爭新優勢。在產業轉型升級過程中，要抓住全球價值鏈重構機遇，以創新鏈提升產業鏈，積極培育和發展國內產業鏈和區域價值鏈，構築自主可控的全產業鏈體系。圍繞智能化、綠色化等產業升級方向，完善新技術、新工藝、新材料、新設備以及新模式的應用推廣，加大力度推動產業數字化、智能化、綠色化轉型，提升傳統產業創新發展水平。







