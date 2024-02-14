標準引領做強重點產業鏈

中評社北京2月14日電／中央經濟工作會議提出，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。在新發展階段，深入推進質量和標準化工作，是塑造製造業核心競爭力、推動重點產業鏈邁上新台階的關鍵之舉。



製造業是立國之本、強國之基，是國家經濟命脈所系。作為製造業的重要組成部分，重點產業鏈關係國家安全、國民經濟和民生福祉，是增強產業鏈供應鏈韌性和安全水平的關鍵著力點。當前，我國推動高質量發展，需要與之相匹配的國家標準體系，也需要樹立提高發展質量效益的鮮明導向，以此做優做強實體經濟，構建自主可控的現代化產業體系。在此背景下，推動中國製造實現跨越式發展，有必要緊抓重點產業鏈這個關鍵環節，在標準引領下，強化質量支撐，形成具有更高附加值、更強創新力、更安全可靠的產業鏈供應鏈，為實現製造強國的戰略目標築牢根基。



2023年以來，我國在新一代信息技術、新能源汽車、新材料、高端裝備等領域的重點產業鏈建設上取得重要進展，電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池等走俏海外，成為外貿出口的新增長極。不過，我國製造業重點產業鏈的整體質量和效益水平仍較低，標準與技術創新結合不充分的問題依舊存在，自主品牌的世界知名度和影響力仍顯不足，產業基礎需要進一步夯實。對此，必須圍繞質量和標準兩大抓手，精準施策。



推動標準和科技創新融合發展。產業基礎能力關係著重點產業鏈發展，圍繞基礎性零部件、元器件、工藝、材料等瓶頸和短板，應深入開展基礎通用標準研製應用，通過標準化助力產業鏈上下游、大中小企業協同攻關，增強重點產業鏈自主可控和抵禦風險的能力。在政府引導下，鼓勵企業及時將先進適用科技成果融入標準，協同推進技術研發、標準研製和產業發展。



強化重點產業鏈上下游聯動。引導鏈主企業聯合上下游企業共建重點產業鏈質量管理系統及平台，借助雲計算、物聯網、5G、人工智能等新一代信息技術，打通上下游企業間的質量信息傳遞渠道，推進質量數據自動采集、集中管理、交換共享，實現重點產業鏈質量協同管控和追溯管理水平提升。支持鏈主企業牽頭組建質量技術創新聯合體，聯合上下游企業、高校、科研院所等協同開展產業鏈供應鏈質量共性技術攻關，推進質量設計、試驗檢測、可靠性工程等先進質量技術的研發應用。



打造具有引領力的質量卓越產業集群。堅持重點產業鏈與產業生態圈融通同向發力，加速建圈強鏈、聚鏈成群，加快推進國家技術標準創新基地、國家質量標準實驗室等創新載體的培育和建設，充分發揮集群協同創新、人才匯聚的優勢，實現降本增效。建立健全集群優質企業梯度培育機制，精準布局全鏈條配套產業和企業，打造大中小企業融通發展的創新生態。



來源：經濟日報 作者：劉虎沉



