中評社北京2月14日電／近期，有關各方積極推動數據要素市場建設，圍繞數據資產化的探索明顯提速。比如，有機構發布企業數據資源會計處理一體化平台，幫助企業加強數據資源管理和便捷“入表”；有企業推行首席數據官機制，旨在打破數據資源開發利用的碎片化模式。



數據資產是指合法擁有或控制的，能進行計量的並為組織帶來經濟和社會價值的數據資源。所謂數據資產化，是指將數據資源轉變為可交易流通的商品，使數據資源的潛在價值得到充分釋放，目的在於通過數據為組織帶來更多經濟利益。



數據是重要的生產要素、國家基礎性戰略資源，發揮數據要素作用離不開數據資產化。此前出台的《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》《“十四五”數字經濟發展規劃》《企業數據資源相關會計處理暫行規定》等文件，既有頂層設計，也有具體措施，形成了推動數據資產化的強大合力。不少地區也出台了推動數據資產化的相關法律法規，有些地方已開展先行先試，加快數據資產化探索步伐。要看到，數據要素的新特徵較為複雜，會對傳統產權、流通等規範形成新的挑戰。數據要素確權、定價、交易、監管等配套機制仍未成型，數據交易確權難、定價難等問題在一定程度上制約了數據資產化進程。對此，應多舉措施策，破解難題。



清晰規範的權屬是實現數據資產化的基礎。應積極探索填補數據確權等方面的法律空白，進一步完善相關政策，加快建立數據資源持有權、數據加工使用權、數據產品經營權等分置的產權運行機制，為激活數據要素價值提供基礎性制度保障。在數據的分級管理上，可根據數據的敏感程度進行科學分類，合理劃分數據的權、責、利，充分發揮數據財產權配置屬性，鼓勵數據資源合理合法使用。在數據的技術支撐上，可利用區塊鏈和數字水印等加密技術保證數據在流通、存儲、利用等過程中產權的唯一性和全程可追溯性，防止數據要素被盜用、篡改、復制等。



定價估值是數據資產價值化的重要保障。應加快開發數據資產價值評估模型，探索建立統一合理的定價體系，為數據資產估值的公允性提供保障。在具體設計上，可基於成本、應用價值、品牌價值和數據質量等指標，建立數據資產價值評估指標體系。其中，成本維度主要包括數據資產的獲得成本、開發成本和運維成本等；應用價值維度主要包括數據資產與應用目標的匹配度、復用度以及場景經濟性等；品牌價值維度主要包括數據賣方的服務水平、信用水平和數據治理能力等；數據質量維度主要包括數據資產的稀缺性、時效性和規範性等。



此外，還要加快培育規範的數據交易平台，促進數據要素流通，實現數據要素價值。圍繞數據開放、交易共享、數據監管等要素全周期，建立統一的數據交易規則，形成多層次集約高效的數據交易市場，破除數據要素流通中存在的“信息孤島”。不斷完善數據交易全流程的機制規範，探索建立具備數據要素特色的交易模式，利用市場化手段激活數據、釋放價值，為數據要素一二級市場交易提供平台基礎。建立健全數據交易市場的區域合作機制，推動市場互聯互通和區域合作，加快建設全國統一的數據要素流通和交易市場體系。



來源：經濟日報 作者：於長革



