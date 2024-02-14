抓住跨境電商發展契機

中評社北京2月14日電／當前，在傳統貿易承壓的背景下，跨境電商作為快速發展且具有明顯帶動作用的外貿新業態，顯示出強勁的增長動力和市場競爭力，已成為激發對外貿易活力、推動經濟高質量發展的新增長點。



近年來，由於大宗商品價格升高、物流成本增長等因素加快全球產業鏈重構，國際貿易形勢日趨複雜，外貿供需結構深刻調整，國際貿易訂單由以往大批量、低頻次、標準化商品向小批量、高頻次、多元化商品轉變。得益於數字技術的先發優勢和成熟高效靈活的產業鏈，我國跨境電商行業乘勢而上，精準適配國際貿易新形勢，取得了不錯的成績，為全球貿易增長注入了新動力。數據顯示，2023年我國跨境電商進出口總額達2.38萬億元，占全國進出口總額的5.7%，增長15.6%，比全國進出口增長速度高出15.4個百分點。



同時，各地也紛紛抓住契機發力跨境電商行業，打造新經濟增長極。以獲批設立全國首個跨境電子商務綜合試驗區的杭州為例，2023年1月份至11月份，這座城市的跨境電商進出口總額達1248.05億元，同比增長20.55%，出口額為1082.00億元，同比增長25.75%；跨境電商賣家數從2015年的200多家增長至如今的超過5萬家。又如，青島在全國率先建立起覆蓋黃河流域九省區及新疆、雲南兩地的“9+2”跨境電商產業合作交流機制和黃河流域跨境電商聯盟，2023年跨境電商出口清單為1.1億單，同比增長80%。



黨的十八大以來，圍繞擴大高水平對外開放和貿易強國的建設目標，中央和地方層面密集出台支持跨境電商的各項政策，早在2013年8月份，國務院辦公廳轉發了商務部等部門出台的《關於實施支持跨境電子商務零售出口有關政策的意見》，明確要求加快我國跨境電子商務發展，支持跨境電子商務零售出口。此後的10多年裡，從中央到地方，圍繞跨境電商在通關、稅收、支付、海外倉建設等各個環節，累計出台多項創新舉措，全方位、多層次、寬領域地推動跨境電商健康持續創新發展。一系列相關政策的出台，有力保障了跨境電商發展壯大，促使其成為我國外貿發展新動能。

