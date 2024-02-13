2023年中國平均氣溫為1951年以來最高

中評社北京2月13日電／中國氣象局日前發布的《中國氣候公報（2023年）》顯示，2023年全國平均氣溫10.71℃，較常年偏高0.82℃，為1951年以來歷史最高。



新華社報導，公報顯示，2023年全國平均高溫日數較常年偏多4.4天，為1961年以來第二多。極端高溫事件為歷史第四多，127個國家站日最高氣溫突破或持平歷史紀錄。



降水方面，2023年，全國平均降水量615.0毫米，比常年偏少3.9%，為2012年以來第二少。冬、春、夏三季降水均偏少，秋季降水偏多。六大區域中，華北、東北和西北降水量偏多，長江中下游、西南和華南降水量偏少；七大江河流域中，除珠江流域、長江流域和遼河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多。



國家氣候中心副主任賈小龍解釋說，國家氣候中心最新氣候變化監測表明，2023年為全球有氣象記錄以來的最暖年份。從全球和中國的年平均氣溫歷史曲線可見，20世紀80年代以來，全球和中國的年平均氣溫均呈現明顯的波動上升趨勢，在厄爾尼諾年氣溫偏高更明顯，在拉尼娜年氣溫略有回落。自2023年5月以來，赤道中東太平洋發生一次中等強度的厄爾尼諾事件，預計將持續到2024年春季。在全球變暖和厄爾尼諾的叠加影響下，2023年成為1951年以來最暖的一年。