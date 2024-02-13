以色列稱將與多方就釋放被扣押人員舉行會談

中評社北京2月13日電／以色列總理辦公室13日發表聲明說，以方當天將派代表團前往埃及首都開羅，就釋放被扣押以色列人員事宜同多方進行討論。



新華社報導，聲明說，以色列代表團將由以情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞率領，美國中央情報局局長伯恩斯、卡塔爾首相穆罕默德和埃及情報總局局長阿巴斯·卡邁勒將參加在埃及舉行的會談。



以色列軍方13日發佈戰況通報說，以軍12日繼續推進對加沙地帶南部汗尤尼斯地區的軍事行動，在該地區打死30多名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員。當天，以軍在加沙地帶中部地區打死約10名巴武裝人員。



另據以軍本土守備司令部發佈的信息，以色列和加沙交界處部分地區13日再次遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。



巴勒斯坦加沙衞生部門13日說，過去一天以軍在加沙地帶的軍事行動造成133人死亡、162人受傷。



有關以色列和哈馬斯之間停火協議的談判首輪會議1月28日在法國巴黎舉行，卡塔爾首相穆罕默德與美國、以色列以及埃及情報部門負責人參加了會議。由於哈馬斯和以色列拒絕面對面談判，因此埃及和卡塔爾方面事先與哈馬斯進行溝通，兩國代表再前往巴黎與以色列進行談判。



以色列總理內塔尼亞胡本月7日表示，拒絕哈馬斯提出的關於在加沙地帶停火的要求，以軍將在幾個月內戰勝哈馬斯，並在戰後留在加沙地帶以確保當地非軍事化。以軍12日凌晨對加沙地帶南部城市拉法及周邊地區發動打擊。據巴勒斯坦通訊社報導，打擊行動已造成超過100人死亡，另有數百人受傷。