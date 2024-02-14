中評鏡頭：探訪福建永定歷史名山南華山

南華山古寺，寺門楹聯寫道：“南僑愛鄉梓，華胄贊名山”（中評社 盧哲攝） 中評社永定2月14日電（記者 盧哲）南華山坐落於福建龍岩市永定區古竹鄉瑤下村，是一座風景秀麗的歷史名山，也是一處馳名八閩的佛教勝地。龍年新春，中評社記者走訪了香火繚繞的南華山，感受名山聖地的歷史沉澱和恢宏氣勢。



據介紹，南華山寺始建於宋代，距今已有800餘年。現時南華山景區的主要由古寺和新禪寺構成。



古寺被稱為千年古剎，訪客拾級而上，可見寺門楹聯寫道：“南僑愛鄉梓，華胄贊名山”。古寺靜穆寧謐，香火旺盛，新春期間可見善信遊客來來往往。古寺四周翠竹密茂，古樹葱花，遮天蔽日；峰巒巍峨，浮雲縹緲，花卉競秀。寺前群山起伏，曲水回環；寺後山如巨龍，怪岩嶙峋，有甘泉流出，而泉形似掛蝙蝠，舊稱“蝙蝠供壁”。



據福建《永定縣志》“祠祀卷十四”記載：“南華山在苦竹瑤下，奇峰，怪岩，山頂有鬥室僧人供香火於此……”相傳，唐宋年間，有一行腳僧人至南華山，見山勢峭拔，露氣氤氳，景色優美，山林深幽，佛光閃爍，便鑿孔架粱，依山而建大雄寶殿、彌勒佛寶殿、明星塔、九仙塔；另鑿“長生井” 一處。據介紹，古寺有著名景點八處：“筆峰挺秀”“寶殿雄姿”“仙塔遠眺”“峭壁古詩”“清泉溢香”“池塘魚躍”“林海聽濤”“竹影婆娑”。



在山頭的另一邊，已建成了新禪寺——建成南華大觀音、百態觀世音、滴水三面觀音、土樓四面觀音、龍頭三面觀音、南華百歲宮及南華旅遊區等七個道場，成為土樓周邊及乃至方圓近百公里內最大的觀音道場。



其中，在山頂的大觀音神像高9.8米，於2011年1月23日（農曆二零一零年十二月二十日），舉行了大觀音開光慶典。百態觀音道場則是依山而建。訪客進入大門，可見壯觀的神像群。據介紹，整個百態觀音道場有大型石雕佛像108尊。兩旁是雙龍朝聖，主殿由低而高共有四級，第一級天王寶殿，主供彌勒佛，兩旁站著四大天王。第二級是主道場國通殿，主供觀音神像，千姿百態。第三級是三寶殿，主供三寶佛，後面為大神龕，有神像500多尊。第四級是藏經閣，安放著南海觀音，收藏著大藏經。



據悉，作為馳名佛教勝地，南華山每年都吸引來自包括香港、台灣及東南亞的全球善信、遊客前來朝拜、遊覽。