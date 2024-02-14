快評：龍年兩岸關係如何走　關鍵時間點520

中評社快評／賴清德將於今年5月20日上台執政，他的“就識演說”會說什麼，會否調整8年來激進的“反中抗中”路線，對兩岸關係的未來發展影響很大。可以說，龍年兩岸關係如何走，關鍵時間點看520。



當年陳水扁、馬英九、蔡英文就職時都提出“兩岸論述”，其中陳水扁講“四不一沒有”，馬英九講“不統不獨不武”，蔡英文講“九二歷史事實”。賴清德的“兩岸論述”是什麼，是其“就識演說”最受關注之處。



外界觀察到，今年1月13日台灣大選結束後，大陸反應相對溫和，對台比較克制。外界評估，在520賴清德就職前，大陸對台仍會進行壓力測試，但不至於有太大的震盪；傳統上520之前還會是兩岸嚐試溝通的黃金時期。



台灣前“國安會”副秘書長楊永明近日在一個網路論壇上表示，賴清德當選後，兩岸關係最壞的情況就是戰爭，還有非戰爭、非武力的動盪，包括經濟、安全、人心、國際，這4種動盪；兩岸走向平穩對話，在賴清德任內已經不可能，因為大陸不會相信他。



春節假期前夕，民進黨政府無預警叫停原定6月1日開放赴陸觀光團的政策，讓外界對選後兩岸大交流的期待破滅。這似乎印證了楊永明比較悲觀的看法。



不過，目前涉及兩岸的大的形勢已出現很大變化，其一是去年11月中美元首在三藩市會晤後，中美關係止跌企穩，又一次站上新的起點；其二是台灣大選後“立法院”三黨不過半、國民黨重奪“立法院”龍頭。民進黨已非完全執政，這是賴清德面對的、不得不正視的現實。