美國1月CPI環比上漲漲0.3%　漲幅擴大

中評社香港2月14日電／美國勞工部13日公布的數據顯示，今年1月美國消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%，漲幅較去年12月擴大0.1個百分點，為去年9月以來最大漲幅。



新華社報導，數據顯示，今年1月美國CPI同比上漲3.1%，遠高於美聯儲設定的2%的長期通貨膨脹目標，也高於市場普遍預期的2.9%。剔除波動較大的食品和能源價格後，當月核心CPI環比上漲0.4%，漲幅較前一個月擴大0.1個百分點；同比漲幅為3.9%。



具體來看，食品價格環比上漲0.4%，漲幅較前一個月擴大0.2個百分點。同時，占CPI比重約三分之一的居住成本環比上漲0.6%，漲幅較前一個月擴大0.1個百分點。當月，能源價格環比下降0.9%，為連續第4個月下滑。其中，汽油價格下降3.3%，燃料油價格下降4.5%。



分析人士認為，美國核心通脹率加速增長，尤其是居住成本居高不下，為通脹持續走低增添壓力，也給美聯儲下一步貨幣政策走向增加不確定性。芝加哥商品交易所一項跟蹤數據顯示，當天數據發布後，市場預計，美聯儲在今年3月貨幣政策會議上維持利率的可能性飆升至90%以上，在5月會

議上降息25個基點的概率降至不足35%，而維持利率的概率超過60%。