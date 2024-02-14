【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊拉克逮捕一名“伊斯蘭國”高級頭目
http://www.CRNTT.com
2024-02-14 09:05:05
中評社香港2月14日電／伊拉克反恐部門13日發表聲明說，當天逮捕一名持偽造證件企圖入境伊拉克的極端組織“伊斯蘭國”高級頭目。
新華社報導，聲明說，伊拉克反恐部門將繼續開展行動，打擊並摧毀“伊斯蘭國”在伊拉克的殘餘網絡和勢力，維護國家安全穩定。聲明未透露這名“伊斯蘭國”高級頭目的姓名及被捕的具體地點。
伊拉克安全部門消息人士表示，伊有關部門提前掌握了此人企圖滲透進入伊拉克開展恐怖活動的情報，並在其入境時實施抓捕。伊拉克安全部門密切關注“伊斯蘭國”破壞伊安全穩定的一切企圖。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊美恢復討論結束國際聯盟存在的會談
(2024-02-12 12:28:10)
伊拉克軍方說國際聯盟已成導致伊不穩定因素
(2024-02-09 10:28:04)
伊拉克呼籲美就結束國際聯盟在伊存在恢復對話
(2024-02-08 11:04:33)
中企助力伊拉克港口建設穩步推進
(2024-02-08 11:03:27)
白宮承認未就空襲提前通知伊拉克政府
(2024-02-07 16:45:03)
白宮承認空襲前未通知伊拉克
(2024-02-07 10:31:29)
伊總理：反對任何侵犯他國主權的單方面行動
(2024-02-06 14:32:03)
伊拉克副總理兼外長與埃及外長通電話
(2024-02-06 12:41:03)
美軍對敘伊境內目標進行空襲 中方回應
(2024-02-06 10:30:45)
伊拉克總理：反對侵犯他國主權的單方面行動
(2024-02-06 08:59:42)