伊拉克逮捕一名“伊斯蘭國”高級頭目

中評社香港2月14日電／伊拉克反恐部門13日發表聲明說，當天逮捕一名持偽造證件企圖入境伊拉克的極端組織“伊斯蘭國”高級頭目。



新華社報導，聲明說，伊拉克反恐部門將繼續開展行動，打擊並摧毀“伊斯蘭國”在伊拉克的殘餘網絡和勢力，維護國家安全穩定。聲明未透露這名“伊斯蘭國”高級頭目的姓名及被捕的具體地點。



伊拉克安全部門消息人士表示，伊有關部門提前掌握了此人企圖滲透進入伊拉克開展恐怖活動的情報，並在其入境時實施抓捕。伊拉克安全部門密切關注“伊斯蘭國”破壞伊安全穩定的一切企圖。