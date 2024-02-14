綜述—日本多地舉辦龍年春節慶祝活動

中評社北京2月14日電／據新華社報導，掛龍燈、舞長龍、品中國美食、聽龍年故事……連日來，日本多地舉辦豐富多彩的龍年春節慶祝活動，讓越來越多的日本民眾和華僑華人在濃濃的節日氣氛中感受中國優秀傳統文化的樂趣和魅力。



在東京中國文化中心，與龍有關的燈飾、皮影、擺件、臉譜以及甲骨文“龍”字等，把文化中心裝飾得喜氣洋洋。8日，著有《龍的世界》一書的日本作家、翻譯家池上正治在這裡舉行了一場講座，用圖文視頻的形式向聽眾介紹中國文化從古至今流傳的各種形態的“龍”。從干支紀年法的龍，到內蒙古出土的玉龍、甲骨文中的龍，再到《論語》、成語中的龍和深圳的無人機飛龍……池上的講座讓人大開眼界。池上表示，中國的“龍”文化比日本豐富太多。“通過龍去瞭解中國，是瞭解中國文化的好方法。”



在東京上野公園，從除夕開始的“2024上野熊貓春節祭”正如火如荼舉行。歡騰跳躍的舞獅、驚艶的川劇變臉、風雅與韵味並存的漢服秀等活動讓當地民眾感嘆中國傳統文化的精彩。中國駐東京旅遊辦事處在活動期間推出特色展位，各種可愛喜慶的“吉祥龍”擺件、大熊貓玩偶、充滿“年味兒”的非遺工藝品讓觀眾流連忘返。剛從“大熊貓‘香香’日本親友團探親之旅”活動歸來不久的日本著名熊貓攝影師高氏貴博還把有關“香香”的最新攝影作品放到展位，讓眾多日本熊貓迷一解對“香香”的相思之苦。



橫濱中華街是日本民眾感受中國春節氛圍的必去打卡地。春節期間，中華街到處張燈結彩、熱鬧非凡。觀賞舞龍、舞獅等傳統文化表演，品嘗中國特色美食，遊客們在這裡感受著濃濃的中國年味。一位歐美遊客說：“我們很喜歡看舞龍表演，也享受這裡人山人海的熱鬧氣氛，會等到晚上看完燈籠點亮再走。”一位在日華人說：“我們特意從國內買了漢服，在春節期間穿上漢服來到中華街感受中華文化氛圍。祝願祖國繁榮昌盛、國泰民安。”

