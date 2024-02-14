資金流入破紀錄　中資股有運行

中國電影票房領先全球，可反映中國經濟強勁，以及內需潛力巨大。（大公報） 中評社香港2月14日電／龍年港股紅盤高開可期，中資股有運行。國際資金大換馬，市場憂慮美歐再爆銀行危機，減持美歐股票的同時，卻大手吸納中國股票，有機構統計，兔年最後一周淨流入中國股票的資金接近1500億港元，創出單周流入紀錄。由於中國經濟實力不斷增強與鞏固，加上全球對人民幣資產處於低配水平，表現落後全球股市的中資股，有望在龍年脫穎而出。



大公報報導，正當港股在新春假期休市之際，外圍股市暗流汹湧，不穩定性有增無減，特別是美國財長耶倫公開對商業地產表示憂慮，可見受累商業地產大冧市的美國小型銀行，已出現搖搖欲墜的險情，隨時成為華爾街股市暴跌的導火線，資金紛紛從美股、房產基金大撤退，就連亞馬遜創始人貝索斯也減持1200萬股股票，涉資20.4億美元，是美股即將見頂回落一個重要信號。



銀行危機升溫 資金流出歐美



令人不安的是，美國商業地產火頭逐步燒到歐洲身上，除了有德國銀行在美國商業地產信貸上蒙受損失之外，歐洲商業地產市場也告急起來，威脅銀行體系穩定性。據報歐央行已發出警告，銀行須妥善應對商業地產風險，否則可能面對更多高資本要求。種種跡象顯示，美歐再爆新一輪銀行危機的可能性愈來愈大，投資者宜走為上著。來自EPFR數據，最近一周有156億美元從美國股票淨流出，金額為2023年9月以來最多，當中房地產股票沽壓較大。此外，走資情況亦出現在歐洲地產基金之上，已連續出現11個月資金流出，平均每月流出逾10億歐元資金，顯示投資者且戰且走。



近1500億資金 狂掃中國股票



近期環球投資市場呈現新變化，最明顯是國際資金流向大逆轉，客觀事實證明資金大舉從估值達到史上最高昂的美元、歐元資產出逃，視為估值窪地的人民幣資產卻成為資金換馬首選投資對象，吸引資金大手掃貨。據美國銀行引述EPFR數據，上周中國股票錄得破紀錄的單周資金淨流入，達到188億美元，相當於接近1500億港元。國際資金如此“猴急”買貨，一方面是全球對人民幣資產處於低配水平，與中國占世界經濟比重18%並不匹配，另一方面是中國經濟保持長期向好基本面，持續深化改革開放，為全球發展提供新機遇。事實上，國際社會堅定看好中國經濟，正如新加坡總統尚達曼所言，中國經濟挑戰和優勢並存，基本實力毋庸置疑，而且還在不斷增強和鞏固，在電動汽車和工業機器人等工業領域，中國擁有強大的製造業生態系統及出口競爭力。



經濟長期向好 人民幣資產吸引



因此，中國經濟保持長期向好，繼續是拉動全球經濟增長的主要火車頭。例如截至本月10日止，中國電影票房領先全球，以6.02億美元（折合約43億元人民幣）的金額，位列全球第一，高於位居第二、票房5.75億美元的北美，相信是受惠於新春電影市場火爆，其中閱文集團（00772）有份投資的《熱辣滾燙》電影票房成績暫時稱冠，料對股價有利好作用。從上述電影票房數據，可知道內需潛力巨大，為經濟增長持續給力，有助吸引資金流入，推升人民幣資產價格。



美歐資產投資風險驟增，環球資金布局正出現結構性變化，尤其是中東資金擔當牽頭作用，不斷減持歐美資產，增加人民幣資產比重，龍年中資股有望運轉乾坤，開展新升浪。