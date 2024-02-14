歐洲多國人士感受中國出境游熱度

这是2月2日凌晨在瑞士达沃斯拍摄的名为“达沃斯的龙”的巨型灯光秀。（图片来源：新华社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，春節是萬家團圓的“中國時刻”，也是全球同賀的國際假日。隨著中國春節出境游持續回暖，歐洲多國人士熱議中國出境游亮色，期待中國遊客的到來為歐洲旅遊業增添熱度。



瑞士少女峰鐵路公司首席執行官烏爾斯·凱斯勒近日接受新華社記者採訪時表示，到訪少女峰地區的中國遊客人數正穩步上升。2月8日至20日期間，少女峰鐵路公司在列車和站台上用充滿東方元素的裝飾為中國遊客送上祝福。凱斯勒表示，這樣的特別安排也有助於瑞士當地民眾瞭解中國文化。



凱斯勒說，2022年4月，中國鋼琴家郎朗在少女峰海拔3454米的火車站獻上鋼琴獨奏，“以樂為媒”促進中歐文化交流。當時的場景令他記憶猶新，希望今後多舉辦類似活動，“進一步拉近與中國遊客之間的距離”。



在荷蘭北部旅遊“明星村”羊角村，中國遊客徜徉其間。荷蘭旅遊局形象大使、羊角村村長蓋比告訴記者，羊角村是受中國遊客青睞的荷蘭熱門旅遊目的地之一。過去一年，來羊角村的中國遊客人數快速增加。隨著今年夏季中國直飛荷蘭的航班增加，羊角村有望迎來更多中國遊客。



意大利國家旅遊局局長兼首席執行官伊萬娜·耶利尼奇說，春節是中國遊客到訪的高峰期，意大利的自然風光、建築之美和特色美食是吸引中國遊客的重要旅遊資源。中國出境游市場潛力巨大，在以龍年春節假期為起點的2024年，預計中國遊客赴意大利旅遊規模將全面恢復。



耶利尼奇表示，去年下半年以來，中國遊客赴意大利和其他歐洲國家旅遊呈現持續回暖態勢。對於意大利各類旅遊目的地而言，中國遊客的到來非常重要。中國遊客數量增長不僅將惠及意大利旅遊相關產業，還將為“意大利製造”、零售及餐飲等行業帶來機遇。



法國巴黎大區旅遊局局長克里斯托夫·德克盧在2月初舉行的第八屆歐中游購資源交易會開幕式上表示，簽證難度高等影響中國遊客赴法旅遊的問題正逐步改善，法國期待更多中國遊客的到來，以提振法國旅遊業。一些與會旅遊業人士還指出，越來越多中國遊客正從跟團游轉向自由行或小眾深度游，旅遊服務商也應盡快適應這些變化，規劃相應旅遊項目。



美國溫德姆酒店集團總裁兼首席執行官格奧夫·巴洛蒂在德國接受當地媒體採訪時表示，如今飛往德國柏林、法國巴黎等歐洲城市的航班越來越多，中國遊客出境游持續恢復令歐洲旅遊業受益。



巴洛蒂說，中國遊客不僅喜歡在歐洲各國首都逗留，也有興趣參觀其他城市的文化景點。因此，歐洲熱門旅遊城市和知名度較小的城市都有望感受到中國遊客出境游帶來的熱度。