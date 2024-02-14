春節假期第四天全國道路交通總體平穩

中評社北京2月14日電／據新華社報導，記者13日從公安部交管局獲悉，道路交通流量13日持續保持高位。從監測的73條高速公路700個重要通道節點流量看，環比昨日上升6.5%；從53條國道300個重要通道節點流量看，環比昨日上升3.7%。



針對假期以來事故情況和交通流量變化，公安部交管局對重點地區進行了視頻調度，通報了近期較大事故情況，要求各地公安交管部門深刻吸取事故教訓，切實舉一反三，加強分析研判和指揮調度，加大警力投入和顯性用警，緊盯高速公路、國省幹道等重點路段和燈會廟會、進香祈福等，嚴查酒駕醉駕、農村“兩違”“三超一疲勞”等重點違法行為，密切與氣象、交通、應急部門的協作配合，全力做好交通大流量、惡劣天氣應對工作，全力為群眾出行創造良好道路交通環境。



公安部交管局提示廣大駕駛人，駕車出行前要提前瞭解氣象信息，科學規劃行駛路線，盡量避開受雨雪天氣影響的道路。雨雪冰凍天氣路面濕滑，駕車要全程系好安全帶，拉大車距、降低車速、慢打方向、緩踩刹車，盡量減少並線和超車，避免發生意外。春節假期走親訪友、聚餐飲酒增多，廣大駕駛人要時刻牢記紅線、守住底線，遵守交通安全法律法規，自覺做到喝酒不開車、開車不喝酒，親朋好友間也要互相提醒，堅決勸阻制止酒駕醉駕。