記春節堅守崗位的一線勞動者

中評社北京2月14日電／據新華社報導，大年初三（2月12日）清晨，深圳龍崗海吉星農批市場已經開始忙碌，加工、貯藏、稱重、運輸，一輛輛供港貨運車有序駛向關口。南方電網深圳龍崗供電局平湖供電分局的李嘉匆匆吃了早餐，穿上運維服，挎上工具包，與班組成員一道巡查市場專供冷庫儲存使用的配電櫃，開始了一天的節日保供應電力保障工作。



春節期間，無論是在回家團圓的路上，還是在親友聚會的餐桌旁，背後總有那些堅守崗位的一線勞動者，盡心盡力為萬家守護團圓平安。



保暢通 “總有人要為大家的團圓去守護”



除夕夜，中國鐵路太原局集團有限公司太原客運段配餐洗滌中心大同片區內，氣溫低至零下十幾攝氏度。23時30分，隨著K2096次列車緩緩駛入站場，值班的上水班組長孫天柱帶領組員們依次進入作業位置。



彎腰、拉管、插管、注水、拔管，這組動作他們要重復3個小時。晉北大同的冬夜，股道上結了厚厚一層冰，在上面正常行走都很困難，但他們要拖著十幾米長、十多斤重的注水管，不停地往返在各車廂間。



為保障旅客在列車上正常用水，每名上水工每天至少要上20噸水，在鐵軌間步行20多公里。“總有人要為大家的團圓去守護，我們做了自己應該做的。”孫天柱說。



在四川成都天府國際機場，自今年春運啟動以來，航班密度增加，飛機平穩降落時輪胎與地面摩擦，在跑道上留下的一道道膠泥比以往增厚不少。

