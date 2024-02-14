中評社香港2月14日電／大公報報導，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）旅遊信心指數調查顯示，業界普遍對前景感樂觀，67%的旅遊專業人士表示，與2023年相比，2024年的前景更好，約28%的人預計表現類似，而衹有6%的人預計2024年的旅遊表現比去年更糟糕。



今年影響旅遊業的主要因素包括：第一，整個亞洲區仍有很大的﻿復甦空間，多個客源市場和目的地重新開放；第二，簽證便利化和航空運力改善，中國出境和入境旅遊業預計將在2024年加速增長。另外中國對馬來西亞、法國、德國、意大利、荷蘭和西班牙6個國家的公民試行免簽證政策，為期1年，直至2024年11月30日；第三，美元堅挺，來自美國的強勁旅遊業繼續使美洲及其他地區受益。然而，人員短缺仍然是一個關鍵問題，因為旅遊企業面臨勞動力短缺，無法應對遊客高需求。



UNWTO指出，根據其追蹤系統的數據，到2023年10月，國際航空運力和旅客需求均恢復至疫情前的90%左右。而根據STR的數據，11月全球住宿機構入住率達到65%，略高於2022年9月的62%。



展望2024年，預計國際旅遊業完全恢復到疫情前的水準，初步估計將比2019年的水準增長2%。風險因素是視乎亞洲的﻿復甦步伐以及現有經濟和地緣政治局勢。