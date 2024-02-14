港媒：美政客勾連逃犯亂港注定徒勞

2月11日，香港举行农历新年烟花汇演，维多利亚港上空烟花绽放。（图片来源：新华社） 中評社北京2月14日電／據大公報報導，日前，美國國務院亞太事務助理國務卿康達同郭鳳儀等4名外逃反中亂港分子會面，香港社會各界團體連日來到美國駐港總領事館抗議，強烈譴責美方勾連外逃反中亂港分子。正如外交部發言人指出，“有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港警方依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是必要正當之舉。”



筆者認為，美方明目張膽為反中亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更徹底暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準，自暴其醜。但他們顛倒黑白的惡劣行徑，不能阻擋香港維護國家安全的步伐，所有行為只能是螳臂當車，注定徒勞！



郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷及邵嵐涉嫌幹犯香港國安法的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及顛覆國家政權罪，被香港警方國安處依法通緝，做法符合國際法及國際通行慣例，完全合理合法。4名外逃反中亂港分子背叛自己的國家，與廣大市民為敵，絕不是美國政客所聲稱的“民主和人權倡導者”。



美國某些政客一直勾連香港的少數反中亂港分子，支持對方以推動所謂的“民主”之名，行惑亂民心、搞亂香港之實，以達至其險惡政治目的，更在修例風波期間策動“港版顔色革命”，發起暴力動亂，踐踏法治，破壞香港的社會秩序。是次美國官員在特區政府展開基本法第23條立法的公眾咨詢期間，故意高調地會見4名逃犯，很明顯是別有用心，直接暴露出其肆意踐踏國際規則、擾亂國際秩序的野心，更徹底暴露其自私、霸凌的真面目，十分惡劣可恥。4名逃犯在會面中提及要求對方關注黎智英案，以至乞求美方制裁推動23條立法的特區政府官員，反華政客與亂港分子互相勾連昭然若揭。



美國反華政客不願正視香港社會各界堅決維護國家安全的決心，依然固守冷戰思維和霸權思維，企圖維護美國的既得利益和國際地位，妄圖透過禍亂香港以遏制中國發展。這些政客與香港通緝犯相為伍，再一次暴露出美式虛偽的“雙標”，直接暴露其肆意踐踏國際規則、擾亂國際秩序的險惡用心，更徹底暴露其自私、霸凌的真面目。



港人更堅定支持23條立法



香港的民主和人權，受國家憲法和香港基本法的保障，同時香港是法治社會，一切必須依法行事。美國如果也尊重法治，就應該勸喻這4名逃犯返港接受法庭的公正審訊，而不是為他們撐腰打氣，美化其犯罪事實，支持他們危害國家安全。美國反華政客的行為，是公然破壞香港的法治，損害香港的民生福祉，這種包藏禍心的“美式干預”，注定一敗塗地。



此事另一方面也提醒我們，反中亂港分子明裡、暗裡的破壞和阻撓不斷，死心不息。因此社會各界必須同心協力，支持特區政府盡快完成23條立法，履行憲制責任。完善維護國家安全的法律體系，才能更有力地防範和打擊各種危害國家安全、破壞香港社會穩定的行為，為香港的“一國兩制”保駕護航，保持長期穩定繁榮。