當情人節撞上農曆新年

中評社香港2月14日電／今日是情人節，亦是大年初五上班日，不少男士已預訂花束及訂枱，準備與心儀伴侶共度浪漫節日。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年情人節套餐普遍需花費1000多元，更高端費用則需2000至3000元，惟因市民消費意欲欠佳，估計今年情人節餐飲預訂數字會比去年跌一成半左右。



花店搞搞新意思吸客



香港商報報導，有位於天後的西餐廳負責人表示，截至上周有16至18名客人預訂了情人節大餐。該負責人又坦言，受港人愛北上影響，周末顧客比以往少了約一半，故此今年情人節大餐會增添一些新特色食品，以及把市面同級的情人餐價格下調約三成，希望薄利多銷，有信心情人節當日可座無虛席。



至於訂花方面，有花店指受到天氣時冷時熱影響，令玫瑰來貨價上升兩至三成。惟因近期經濟因素也不敢加價，一束99支玫瑰盛惠4880元；今年亦新增“七彩玫瑰”，10支賣1280元。亦有花店指，今年入貨較去年少超過一半，更不敢加價，6至8支玫瑰花束，售價三四百元。



香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春表示，適逢農曆新年，確實衝淡部分情人節的氣氛，且部分港人上周仍未決定是否留港慶祝，故有部分花店未能收到很多訂單。他又指，天氣並未影響花卉盛放，行業也“搞搞新意思”，如在花束中加入金色朱古力、氣球或小燈飾等吸客。“儀式感唔慳得！”他相信不少市民會在情人節訂花。



旺角花墟成玫瑰花海



剛剛售完年花的旺角花墟，近日已變成“玫瑰花海”。昨午，有不少男士前來選購玫瑰。有檔主表示今年未算太差，但亦不算理想。不少花店用多種方法推銷，11支寓意“一心一意”，19支則指“一生守候”，33支便意為“三生三世”；有花店推出新春優惠，情人節花束打八折，冀吸引顧客買花。



市民範先生雖年紀已大，但仍持枴杖親來花墟挑選花束送太太。他表示，每年情人節都會來花墟買花，這習慣已持續40餘年。除此之外，每年亦會和太太一起吃蛋糕慶祝。今次，他花費300元買玫瑰，“都係公價啦，都差不多價錢。”



另一名市民陳先生稱，花費逾600元買花送給太太。他表示，已連續逾20年在情人節買花，每年都會光顧花墟，“對比咁多年都差唔多價錢，我覺得都合理。”