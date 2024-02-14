農村消費新“熱”度系列觀察

中評社北京2月14日電／據新華社報導，大年初三晚7點半，安徽省六安市霍山縣落兒嶺鎮的六萬情峽景區早已擠滿了觀眾。在一片驚嘆聲中，4名打鐵花師傅將約1600­℃的鐵水潑灑向空中，伴隨著木板的擊打，刹那間金色的火花飛濺，宛如璀璨煙花，閃耀了這個深山小鎮的夜空。



打鐵花、肘閣抬閣、舞龍舞獅、雜技絕活……從白天到夜晚，幾十場來自全國各地的非遺民俗表演在這個大山裡的景區漸次登場、高潮迭起，為四裡八鄉的村民和遠道而來的遊客帶來一場文化盛宴。



“太精彩了，以前都是在電視上看，沒想到今年在家附近就能看到這麼豐富的非遺表演，真是大飽眼福。”離落兒嶺鎮不遠的黑石渡鎮的居民陳卓說，他特地帶著一大家人趕來沉浸式體驗這些民俗演出。



火熱的鄉村文化表演讓這一大別山深處的小鎮熱度值不斷上升。大年初一至初三，六萬情峽景區迎來了超萬名遊客，不斷增長的人流也帶動周邊農家樂、民宿火爆，農特產品熱銷。



“除了安徽省內的遊客，也有不少遊客來自上海、南京等地。如今人們的物質水平普遍提高，對文化消費，尤其是中國傳統文化的消費熱情和興趣在不斷提升，這也成為鄉村文旅發展的重要助力。”六萬情峽景區營銷經理高攀峰說。



節慶氛圍濃厚的非遺體驗項目、品種繁多的非遺年貨市集、熱烈而富有張力的民俗節目匯聚……一桌桌花式“文化大餐”上線安徽多個鄉村。春節期間，安徽推出線上線下與“年文化”相關的非遺傳承實踐活動200多項，涵蓋“年畫進萬家”“古城過大年”“點亮中國燈”等多個主題展示展演展銷活動，並通過新媒體等平台進行展播或直播，激活鄉村新的消費潛力。

