蔣萬安挑戰情人陷阱題　喊“我越來越彎了”

中評社台北2月14日電／今天是情人節，台北市長蔣萬安在YouTube頻道上傳“陷阱題大挑戰”影片，並表示，身為摩羯座的他，常被大家認為不夠浪漫，指他是“直男”代表，因此，他準備要扳回一城，和市府同仁們來場比賽，看看究竟誰能擺脫“鋼鐵直男”的稱號。



據《中時新聞網》報導，在影片中，節目主持人、台北市政府副發言人蔡畹鎣指出，適逢情人節，許多人常被另一半問陷阱題，這次影片的挑戰，就是要看誰能擺脫“鋼鐵直男”稱號，成為“彎道情人”。第一題“今天哪裡不一樣”，蔣萬安的答案是“頭髮”，並解釋，只要回答頭髮都不會錯，就算不是，也要用行動表達濃烈的愛，下秒更直接擁抱一旁的秘書呂紹瑜“經驗傳授”，引發現場一陣騷動。



第二題“你覺得這個人好看嗎？”蔣萬安先是愣住，後多次更改答案，給了“不錯啊！但我都沒注意到”的答案，只是立刻被評分員指正，有回答不錯就是有看到，讓蔣露出尷尬表情，蔡畹鎣也問他，有感受到陷阱了嗎？第三題“你知道我為什麼生氣嗎？蔣萬安的答案是“都是我的錯，對不起”，還拿一旁的北市府發言人殷瑋示範如何安撫情緒，讓蔡畹鎣無奈表示，請放過身邊的兩位同事。



第四題“另一半問，我是不是胖了”，蔣萬安答“沒有，你反而瘦了”，遭蔡畹鎣打槍“這種不會過”；最後一題“工作與我哪個重要？”蔣萬安說這題難不倒他，“我越來越彎了”，然後他寫下“沒有什麼比你重要”的答案。