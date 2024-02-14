新藍委太有個性　擬舉行三天共識營凝聚團結

中評社台北2月14日電／國民黨“立院”黨團本次大換血，幾乎一半是新科“立委”，還有許多回鍋“立委”，雖然新團隊有新氣象，但也有許多隱憂，尤其本屆動員相當重要，黨團需要磨合，目前國民黨團規畫開議後的24日至26日，要到東部舉行3天共識營，凝聚團結。



據《中時新聞網》報導，國民黨團為快速增進黨團內部團結力，除了19日開議前一天於智庫舉行例行的立法實務研討會，討論優先法案以及經驗傳承外，為凝聚內部向心力，開議後首個周末，24日至26日邀請黨團成員帶著家人到東部參加共識營，黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣都將出席。



國民黨的新黨團對黨團幹部來說是相當大挑戰，首先，有一半左右的“立委”都是初任“立委”，有些“立委”在外面聲量很大，有自己一套行銷模式，但對“立法院”遊戲規則尚不熟悉，戰將會不會成為不定時炸彈，是一大考驗。



此外，許多專業不分區在外名聲響叮噹，但進來都是菜鳥“立委”，卻有人已經開始擺架子，到處放話自己非進去專業領域委員會不可，甚至自詡“立院公共財”是來貢獻知識，還說來任“立委”是“朱立倫拜託的”，所以不願配合繳黨職分攤金，也不願配合甲動，讓黨內傷透腦筋。



而以往國民黨團的運作方式，戰略方向在黨團大會上共識決定，再由幹部執行戰術，但如今幾次出招，無論是開議日、還是“國會”改革，黨團內部缺乏溝通，都是幹部逕自開火；近期黨團又拋出要17日開臨時會，15日就召集“立委”連署，讓黨團內怨聲載道。



黨內“立委”私下不諱言，依照現在的黨團運作狀況，前景堪憂，黨團幹部的行事作風，還有各別“立委”“太有個性”的問題，內部摩擦的問題近在眼前，弄不好鬧到分崩離析都有可能。