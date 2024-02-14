港珠澳大橋單日出入境客流量創歷史新高

中評社北京2月14日電／據新華社報導，港珠澳大橋邊檢站數據顯示，港珠澳大橋珠海公路口岸12日出入境客流總量超13萬人次，刷新去年中秋國慶期間創下的單日11.5萬人次最高紀錄，創開通以來新高。



數據顯示，2月10日至12日期間，經口岸出入境旅客達31萬人次、車輛達4.1萬輛次，較去年春節同期增長520%和240%，口岸入境旅客總數達18.4萬人次，入境車輛達2.4萬輛次，其中香港單牌車數量首次超過單日8000輛次，創“港車北上”實施以來新高。



“澳車北上”“港車北上”政策正式實施後的首個春節長假，在“北上”消費潮的帶動下，自駕通關成為港澳居民出行的重要方式。12日，超過1.2萬輛次港澳單牌車經口岸出入境，占客車通關總量超七成，成為推高口岸客流車流峰值的主要因素之一。



邊檢部門介紹，較節前相比，春節期間口岸客流車流高峰時段更長，峰值更高。自2月10日以來，口岸各場地高峰首尾相連，同時叠加，整體高峰時間長達17小時，最高峰時段口岸客流量超每小時9000人次，車流超每小時1100輛次。此外，受港澳新春歡慶活動影響，夜間經珠海口岸返程的“港澳游”旅客明顯增多，客流“深夜高峰”成為口岸節日通關新特點。



邊檢部門提醒，初四是港澳春節假期最後一日，預計口岸將出現集中出境高峰，建議廣大港澳車主和旅客及時關注口岸交通狀況，合理安排出行時間，錯峰出行。