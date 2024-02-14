鄉村拜年路多了綠牌車

中評社北京2月14日電／據新華社報導，和煦的陽光烘托著新年的歡樂氣氛。大年初一起，拜年的車輛陸續開始在鄉間穿梭。記者在安徽省合肥市長豐縣，注意到和往年不一樣的景象：鄉村裡掛著綠牌的新能源汽車更多了。



35歲的李幸是長豐縣下塘鎮明華社區村民。去年4月，她購置了一輛新能源汽車，春節期間載著家人穿行在拜年的路上。



“相較於燃油車，新能源汽車在通勤上更有性價比。”李幸給記者算了一筆賬：她每天晚上11點預約充電，由於夜間充電便宜，新能源車每公里電費成本僅不到1角錢，這與燃油車每公里耗資約8角錢差了不少。



長豐縣發展改革委副主任李明說，促進新能源汽車消費，關鍵要推進充電設施建設。



記者在下塘鎮顧圩村黨群服務中心看到，門前規劃的停車位中有兩個安裝了新能源汽車充電樁。村民董見曉邊從車上拔下充電槍邊說：“我春節前來辦事，知道這裡去年12月安了充電樁。現在晚上把車停在這兒，第二天滿電出行。”



記者瞭解到，不僅在顧圩村，長豐縣所有行政村實現新能源充電樁全覆蓋。打開“皖小能充電”微信小程序，首頁會根據距離遠近顯示不同位置的充電樁，用戶一鍵導航即可抵達，幫助用戶實現在合適的位置進行快充或慢充。



2024年中央一號文件提出，推動農村分布式新能源發展，加強重點村鎮新能源汽車充換電設施規劃建設。李明介紹說，長豐縣作為安徽省能源綜合改革創新試點縣和全國首批農村能源革命試點縣之一，目前全縣布局充電樁末端超過6000個，形成縣有港、鎮有站、村有樁的充換電設施“一張網”布局，已經建成縣域新能源汽車“5分鐘充電圈”。

