中國倡議為緩解地區衝突提供有益借鑒

中評社北京2月14日電／據新華社報導，伊拉克共產黨總書記拉伊德·法赫米日前在巴格達接受新華社記者專訪時表示，中國提出的全球安全倡議等多個全球性倡議為緩解地區衝突提供有益借鑒。



法赫米指出，中國在巴以問題上一貫秉持公正立場，獲得阿拉伯國家廣泛認同。中方在聯合國安理會等國際場合多次呼籲堅持“兩國方案”的根本方向、推動停火止戰、緩解人道主義災難、遏制衝突影響外溢，中方在巴以問題上的立場和主張同其近年來提出的多個全球性倡議一脈相承。



法赫米認為，中方提出的全球安全倡議為化解當前中東亂局提供有益借鑒。《全球安全倡議概念文件》指出，安全與發展不可分割。在法赫米看來，沒有共同安全就無法實現共同發展，和平穩定的周邊環境會反哺各方發展。中國去年成功促成沙特和伊朗恢復外交關係就是全球安全倡議的生動實踐。



法赫米表示，全球發展倡議在世界經濟增長動能不足，多重全球性危機交織叠加的當下獲得國際社會廣泛認可。共建“一帶一路”倡議和全球發展倡議，有助於促進國際合作、實現發展共贏。



法赫米指出，世界和平穩定受到影響，其部分原因在於各國經濟發展水平存在差異，意識形態領域存在分歧。中國提出的全球文明倡議主張尊重世界文明多樣性，弘揚全人類共同價值，有利於打破文化隔閡、促進文明互鑒、緩和衝突分歧。



法赫米說，中東國家長期深陷衝突和戰亂泥淖，對安全和發展充滿期待，但也面臨諸多挑戰。中國在經濟建設上取得的成就為包括伊拉克在內的發展中國家探尋適合本國國情的發展道路提供了經驗和借鑒。“中國倡議不僅幫助有關國家優化基礎設施建設、改善當地民生，還提供機制化技術培訓，培養本土人才，讓本地化發展落地生根。”法赫米說。

