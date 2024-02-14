新春走基層丨河套盆地采油人

中評社北京2月14日電／據新華社報導，“哐當，哐當……”大年初三，一陣響亮的鑽井聲，打破了河套盆地的寂靜。



這是位於內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區境內的華北油田公司巴彥油田隆華1井鑽台。12米高的平台上，石油工人們正緊張地開展固井作業。



瓦藍的天空、皚皚的白雪、噴湧的石油，工人們鮮艶的紅色工作服在陽光下十分耀眼……在萬家團圓的新春佳節，巴彥油田的300多名員工還堅守在采油一線。



春節期間正是深井鑽探的關鍵期。“1天最多要下入675根鑽具、套管，每根長度10米左右，總長度達到6739米。”鑽井隊隊長黃智說，時間緊、任務重，鑽井平台實行全年、全天候工作制，班組成員輪流值守，“我們就在鑽井平台上過春節了”。



高強度的工作下，不到半個小時，工人們的棉大衣就被汗水浸濕。但野外氣溫零下20攝氏度，寒風刺骨，大衣很快上凍、結冰，還被蹭上斑斑點點的油污。



“近期連續降雪降溫天氣給鑽井工作造成不利影響，再加上井下地質條件比較複雜，每一根套管下井都得精心安排，減少套管下入遇阻、漏失風險。”黃智扯著嗓子，指揮工友們把一根根套管對扣、上緊、下入。



巴彥油田地處河套盆地，2018年鑽探出第一口高產工業油流井，隨著原油勘探、開採、處理、運輸工作能力不斷提升，現在已建成內蒙古西部首個年產百萬噸油田。

