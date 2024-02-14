春節市場“紅彤彤”　見證消費市場旺盛活力

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，春節作為中國重要的傳統佳節，也是居民消費旺季。這幾天，中國各地大街小巷張燈結彩，商場超市人頭攢動，鄉鎮大集年味兒濃厚，線上購物熱火朝天。家庭餐桌熱熱鬧鬧、“購物車”滿滿當當，“米袋子”“菜籃子”“果盤子”供應充足、價格穩定，紅彤彤的春節市場、熱撲撲的年味兒煙火，見證著消費市場的旺盛活力。



春節各大商圈人氣旺年味濃



大年初五，北京前門大栅欄、上海南京路、湖北武漢江漢路、廣東廣州北京路等商業步行街人氣滿滿、年味兒濃濃。



供給充足價格穩定購銷兩旺



龍年春節，各地集市、商超，大紅的燈籠、福字、中國結將新年的氛圍感拉滿。各色百貨、禮盒、特產擺滿貨架，“菜籃子”“米袋子”“果盤子”供給充足。商務部發布數據顯示，自農曆臘月初八啟動“全國網上年貨節”以來，網絡零售額近8000億元，比2023年同期增長接近9%。



旅遊消費預訂量同比增長七倍



某平台發布的《春節消費前瞻報告》顯示，在節前消費熱潮中，“春節出游”成為用戶節前搜索的熱門關鍵詞，搜索量同比增長457%。截至1月16日，龍年春節假期國內游預訂量同比2023年激增，假期旅遊搜索熱度已全面超越2019年同期。相關預測數據顯示，年三十至大年初八的旅遊消費（含酒店民宿、景點門票、交通等）預訂量較2023年增長約七倍，火爆程度可見一斑。

