“假日經濟”再掀消費熱潮

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，這個春節假期，人們出游的熱情高漲。數據顯示，全國重點文旅景點的遊客數量達到了1.23億人次，較2023年同期增長了22.8%。重慶、武漢、西安、北京、開封等城市成為當下熱門的文旅目的地。由於客流量較大，多地景區發布公告，宣布門票售罄、限流等相關措施。



北京：各大旅遊熱門景點門票已約滿或售罄



在北京，故宮博物院每到過年過節都會迎來客流高峰，“故宮博物院”小程序預約門票及展覽顯示，大年初四（2月13日）至初八（2月17日）的門票均已約滿。頤和園官方在線購票微信公眾號顯示，當前至大年初六（2月15日）已無可售時段的門票。類似的還有國家博物館和恭王府，當前至大年初八（2月17日）的門票已約滿或售罄。



三星堆博物館：目前至大年初八門票已售罄



同樣熱門的還有三星堆博物館，門票預約系統顯示，當前至大年初八（2月17日）的門票也已售罄，2月18日下午開始有餘票。



陝西西安：大唐不夜城熱鬧非凡 旅遊熱潮持續升溫



2024年春節假期，因為總台春晚的熱度，陝西西安的旅遊熱度持續升溫。從正月初一開始，大唐不夜城的遊客流量持續保持高位運行，白天在5萬人左右，晚上最高能達到20萬人。

