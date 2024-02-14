產銷兩旺，亮眼！政策加力提效

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，中國中小企業協會2月14日發布，1月份，中國中小企業發展指數為89.2，比上個月上升0.2點，高於2023年同期，各分項指數和分行業指數也是漲多跌少。



中國中小企業協會的調查顯示，受穩增長政策加力提效推動。1月份，中小企業發展信心有所提振，企業的市場預期逐步改善，帶動了企業投資意願也在回升。具體來看，1月份，8個分行業指數中6個都在上升，8個分項指數除一個持平外，其餘都在上升。



產銷兩旺 工業中小企業表現亮眼



工業是國民經濟的主體和增長“引擎”。在1月份的中國中小企業發展指數分行業指數中，工業和信息傳輸軟件業的漲幅居各行業前列。記者調查發現，由於訂單飽滿，不少中小企業甚至春節期間都在加班生產。



杭州的這家企業近期訂單接連不斷，企業從1月份以來一直在加班趕訂單，連春節假期也有100多人在加班。



據浙江省經信廳統計，由於訂單飽滿、工藝技術需求以及涉及民生物資生產等原因，全省春節不停產的重點工業企業超過1200家，眾多產業鏈上的中小企業生產線春節期間也同樣在持續運轉。



不僅是浙江，重慶等地的不少中小企業近期也在加班趕訂單。



中國中小企業協會的調查顯示，1月份，工業和信息傳輸軟件業兩個分行業指數均上升0.3點，領漲分行業指數。

