朝鮮向半島東部海域發射多枚巡航導彈

中評社香港2月14日電／韓聯社據韓國聯合參謀本部（聯參）14日消息，朝鮮當天上午向韓半島東部海域發射多枚巡航導彈。



聯參表示，韓軍于當天上午9時許探測到朝鮮發射的多枚不明巡航導彈在（江原道）元山東北方向海域上空飛行，韓美情報部門正在進行精確分析。韓軍正保持高度戒備狀態，並與美方緊密合作，密切關注朝方動向。一般情況下，巡航導彈會沿“8”字型或橢圓軌道向各種方向飛行。但據悉，朝鮮當天所射導彈的軌跡並非“8”字型。



這是朝鮮今年第五次發射巡航導彈。今年1月24日，朝鮮在平壤附近地區朝向西部海域發射了多枚新型戰略巡航導彈“火箭矢-3-31”，同月28日在咸鏡南道新浦市附近海域發射2枚同款導彈，同月30日又向西部海域發射“箭矢-2”導彈。本月2日，朝鮮在西部海域進行巡航導彈“超大型戰鬥部”威力試驗和新型防空（地對空）導彈試射。



就朝鮮第五次發射巡航導彈的背景，軍方消息人士推測，朝方此舉意在提升導彈系統的穩定性和打擊精準度。有專家指出，朝鮮並非單純進行武器試驗，而是為了對俄軍售公開展示導彈性能。距離元山不遠的咸鏡北道吉州郡近海無人島是朝鮮短程彈道導彈（SRBM）的靶標，但朝方卻拍攝新型巡航導彈命中該島的視頻進行對外宣傳，吸引俄方視線。韓國國家安保戰略研究院導彈中心主任張英根（音）表示，朝鮮若以檢驗導彈性能為目的，通常不會公開命中靶標的場景，此舉可能是為了對俄軍售。