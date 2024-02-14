印尼大選投票結束　官方結果下月正式公布

中評社香港2月14日電／印尼大選投票結束，私人民調機構不久將公布預測結果，官方結果則要到下月正式公布。



香港電台報導，選前多個民調皆預測，普拉博沃同副手現任總統佐科維多多長子、36歲的吉布蘭得票率可超過五成，大幅拋離其餘兩對競選組合十多個百分點。



按當地規定，正副總統選舉另一個勝選條件，是要求候選人同時在半數以上省級行政區獲得至少兩成選票。



