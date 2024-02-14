朝鮮向韓國犯罪團夥批量販售賭博網站

中評社香港2月14日電／韓聯社消息，韓國國家情報院（國情院）近日發現朝鮮從事創匯的組織開發非法賭博網站並將其銷售給韓國網路犯罪團夥。



韓國情院14日表示，近日獲悉在丹東地區活動的“慶興資訊技術交流社”（暫譯）工作人員的身份以及他們開發、銷售、運營非法網站的情況，並掌握相關圖片和影像資料。警方還正在調查涉嫌委託該團夥製作數千個賭博網站並將其出售牟利的韓國犯罪團夥。



據國情院介紹，慶興資訊技術交流社隸屬於勞動黨39號室，該室負責籌措和管理朝鮮國務委員會委員長金正恩秘密資金。經查發現，交流社最高負責人為朝鮮偵察總局所屬的金光明（音），手下共有15名工作人員分管業務。他們製作和銷售賭博網站等各種軟體，每人每月向平壤當局上繳500美元。



據國情院介紹，目前院方掌握到的圖片和影像資料包含輸入工作人員姓名、所屬單位等資訊的聊天記錄，以及假身份證。他們利用這些偽造、變造的身份證在社交平台和就業網站上求職。據瞭解，他們製作一個非法賭博網站收費5000美元，收取維護管理費3000美元，還根據用戶增長情況每月額外收取2000～5000美元不等。



情報和偵查部門還發現，此次落網的國內犯罪團夥向朝鮮IT組織提供賭博網站伺服器，而朝方將該伺服器用於攻擊韓企網路並竊取商業機密。



國情院稱，在海外從事開發和銷售賭博軟體並創匯的朝鮮籍人員達到數千人，其中大部分人員在華開展活動。