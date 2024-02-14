“時尚單品”衝鋒衣背後的千億“風口”

中評社香港2月14日電／疫情過後的2023年，越野跑、騎行、徒步等戶外運動熱度飆升。過去與專業戶外場景深度綁定的衝鋒衣，更是一躍成為大眾消費市場“頂流”。在市場、政策等多重利好因素的疊加作用下，“戶外”成為體育產業當下最熱門的賽道。然而，如何從日益擁擠的賽道突圍，實現基業長青，是運動品牌必須直面的挑戰。



打開“黃金期”



新華社報導，國際一線戶外品牌北面的亞太區副總裁董力透露，近幾年北面在亞太區的業績增速高過全球市場增速，其中大部分增長由中國市場貢獻。本土戶外品牌探路者和凱樂石同樣感受到消費端的強勁需求，去年以來熱門款賣斷貨已成常態。



錢花在哪兒、怎麼花，折射出社會潮流和大眾生活方式的變化。



探路者集團戶外副總裁韓曄表示，十來年前那波戶外運動熱，客戶群主要是硬核山友，年齡相對成熟，消費和話題發生在一個“小圈子”里，而現在，消費者中20多歲年輕人的比例大幅增加，需求也從過去比較單一的功能性擴展為以表達自我為代表的多元訴求。



對於當下這波行情的成因，多位業內人士不約而同談到了2019年我國人均GDP超過1萬美元這條標誌線與戶外運動漲潮的關聯性。



凱樂石品牌總監孫娜認為，中國有豐富的山地資源，當經濟發展起來、基礎設施日趨完善、旅遊觀念升級、傳播效率提升，加上政策利好，戶外運動的起勢就有了東風。



與大多數熱門事件和話題一樣，社交平台是戶外運動“擴圈”的重要推手。據內容平台“小紅書”公佈的數據，2023年戶外筆記發佈數量達到1.3億，同比增長270%，筆記閱讀量超過6225億，同比增長570%。山系穿搭、戶外機能風等潮流標簽打破了硬核戶外與日常和時尚的界限，催生出更多戶外潮品。大量用戶在“小紅書”完成一款產品從搜索、“種草”到消費的轉化。



根據《中國戶外運動產業發展報告（2022—2023）》，2022年中國戶外用品行業市場規模為1971億元，預計2025年將增長到2400億元。



“這個數字有些保守了。”董力說，“中國戶外運動產業正處於一個‘黃金期’。”



孫娜指出，眼下這波增長是戶外運動人群和消費人群都在擴大，所以後勁會比較足。“很多消費增長來自保暖訴求、日常訴求或者城市潮流訴求，但這種訴求不是核心訴求。衹有戶外運動人群持續增長，才能夠讓整個行業有持續的生命力。”



據國家體育總局等部門的統計，截至2021年底，我國戶外運動參與人數已超過4億人次，參與率接近30%，而歐美發達國家戶外運動參與率超過50%。這意味著中國戶外運動市場仍有可觀的成長空間。