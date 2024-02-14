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港股龍年首個交易日先跌後升　紅盤高收
http://www.CRNTT.com   2024-02-14 16:26:37


　　中評社香港2月14日電／恒生指數連續5個龍年的首個交易日，都錄得紅盤高收。

　　香港電台報導，港股在農曆新年假期後復市，低開近170點後，最多跌290點，低見15456點，其後最多反彈逾160點，高見15911點，收市報15879點，升132點，升幅0.84%，主板成交額近571億元。

　　科技指數一度重上3200點但未能企穩，收市報3197點，升幅約2.3%。 

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