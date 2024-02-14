印度農民前往首都示威要求實施最低農作物價格

中評社香港2月14日電／印度農民預計今日繼續前往首都新德里示威，要求實施最低農作物價格。農民大部分來自旁遮普邦，目前距離新德里仍有超過200公里，新德里外圍有鐵絲網、路障和圍欄包圍，幾千名防暴警察和保安部隊人員戒備。



香港電台報導，農民要求印度政府履行2021年，平息農民示威時承諾更好的農作物價格，保障農民收入，工會領袖與官員早前經過兩輪談判未能達成協議後，超過200個工會參與遊行，他們昨日在哈里亞納邦拆除路障後，警方發射催淚彈驅散，工會領袖其後宣布暫停前進，星期三早上繼續。