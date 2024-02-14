印尼大選投票結束　非官方點算逾5成抽樣選票

中評社香港2月14日電／印尼大選投票結束。香港電台報導，非官方的票站調查顯示，在已經點算的5成幾抽樣選票中，72歲的總統候選人、現任國防部長普拉博沃取得接近六成選票，大幅領先其餘兩名總統候選人。



外界關注今次選舉是否有候選人符合勝選條件，在第一輪選出正、副總統。



除普拉博沃外，另外兩名總統候選人分別是中爪哇省前省長甘賈爾，以及雅加達首都特區前省長阿尼斯。