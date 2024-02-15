新型工業化激發經濟發展新動能

推進新型工業化是中國在新形勢下統籌經濟質的有效提升和量的合理增長，進而推動經濟高質量發展的必然選擇。 中評社北京2月15日電／新時代新征程，為中國式現代化構築強大物質技術基礎，實現新型工業化是必然選擇。中央經濟工作會議提出，“要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展”，為不斷增強推進新型工業化的動力與活力指明了方向。工業化是現代化的前提和基礎，立足新發展階段推進新型工業化，能夠為中國經濟發展提供新的強大動力，從而保障強國建設、民族復興的宏偉目標順利實現。



工業化是經濟增長的關鍵動力



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、經濟研究所副所長原磊文章稱，工業革命發生之前，世界上並不存在真正意義的經濟增長，幾千年來世界人均產出並沒有明顯提升。工業革命以後，新技術的應用和分工的深化形成迂回生產方式，推動生產效率提升，世界人均產出持續提高。在工業化的推動下，人類的生產力水平獲得飛躍發展，勞動生產率提升的速度超過了人口增速，進入以科技進步推動經濟發展的軌道。



新中國成立以來，中國在“一窮二白”的基礎上建立起獨立的比較完整的工業體系和國民經濟體系，目前製造業規模已穩居世界第一，同樣是工業化推動的結果。新中國成立之初，經濟十分落後，農業生產效率低下，工業部門殘缺不全，重工業幾乎為零，衹有少量輕工業。此後，逐步搭建了較為完整的工業體系，但產業規模仍然較小。改革開放後，工業化進程加快，積極承接國際產業轉移、參與全球產業分工和合作，勞動力從農業部門向工業部門轉移，工業規模和效率快速增長並帶動農業和服務業不斷發展，中國經濟規模也迅速擴大。2023年，中國GDP超126萬億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。



工業化不僅推動了經濟總量的增長，而且帶來了經濟結構的優化和經濟效率的提升。工業化的進程也可以看作是新的產業形成或新的生產方法創新運用的過程。工業化必然會伴隨著大量創新性活動，包括推出新的產品、採用新的生產方法、開辟新的市場、獲取新的供應來源、形成新的組織等，從而帶來經濟結構的變化。同時，工業發展對產業體系效率的提升也具有主導作用，技術創新以及新技術的使用和傳播，主要在工業領域實現。對於一個國家或地區而言，工業化並無止境，要想實現經濟結構的持續優化和經濟效率的持續提升，必然需要依靠工業化的持續推進。



工業化發展具有階段性特徵，但其始終是經濟增長的關鍵動力。錢納裡等學者根據工業部門產出和就業比重變化，將工業化分為准工業化階段、工業化階段和後工業化階段，認為隨著總需求水平和要素結構的變化，工業部門比重會呈現倒U形曲線變動。大多數西方發達國家都經歷了工業部門比重從低到高再從高到低的發展過程。然而，工業部門比重的下降，並不代表工業作為經濟增長引擎作用的減弱。工業特別是製造業不僅是技術創新的主要來源，而且是技術創新的重要使用者和傳播者。正因為工業具有至關重要的作用，一些西方國家紛紛將“再工業化”作為打造經濟增長新引擎的核心戰略。



新型工業化是推動高質量發展的必然選擇



文章表示，中國已成為世界第一製造大國，工業國際競爭力不斷增強，連續多年穩居全球貨物貿易第一大出口國地位，但工業化進程遠未結束。中國工業發展在取得巨大成就的同時，也面臨一些突出問題。例如，工業體系大而不強、全而不精，部分重要領域存在“卡脖子”技術問題，發展面臨要素成本上升、資源環境約束等。工業是國民經濟的基礎，是綜合國力的根基，是經濟增長的重要引擎。中國要建設社會主義現代化強國，就必須要建設工業強國，把握新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，大力推進新型工業化，持續推動現代化產業體系建設，用發展的辦法解決發展中的問題，塑造國際競爭新優勢。



新型工業化是相對於傳統工業化而言的，其叠加了信息化、數字化、服務化、智能化以及更好利用人力資源等新要求，有三個基本特徵。一是以新發展理念為引領。在推進新型工業化過程中，必須堅持新發展理念，推動經濟發展的質量變革、效率變革、動力變革，推動經濟高質量發展。推進新型工業化不僅要重視經濟效益的實現，而且要關注人民福祉的增進，讓工業化成果更多更公平惠及全體人民。二是以信息技術、數字技術賦能為重要途徑。通過發展數字經濟，加快推動人工智能發展，能夠推動傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，提升產業體系現代化水平。三是以新發展格局為支撐。新型工業化應立足構建新發展格局，通過全國統一大市場建設，建設高標準市場體系，讓各類商品和要素資源充分暢通流動，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，同時積極推進高水平對外開放，在全球範圍更好配置資源、開拓市場。

