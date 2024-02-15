統籌三個“提升” 繪就宜居宜業和美鄉村

中評社北京2月15日電／近日，習近平總書記對“三農”工作作出重要指示強調，要提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，強化農民增收舉措，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。2024年中央一號文件也明確提出，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措，打好鄉村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。



光明日報發表華東政法大學政府管理學院教授，上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員胡志平、華東政法大學研究生王悅文章表示，提升鄉村產業發展水平，需促進農村一、二、三產業融合發展，推動農產品加工業優化升級，推動農村流通高質量發展，強化農民增收舉措。一方面，提高鄉村特色產品的市場競爭力。在市場經濟中，產品的“硬實力”和“軟口碑”同樣重要。因此，既要推動鄉村特色農文旅產業融合發展，打造多元產品生態；又要善於利用媒體、展會等宣介渠道，實現供需精準對接和品牌持續推廣，推動產品走向更大市場。立足本地優勢，充分調動社會資源，實現科技和改革雙輪驅動，從特色農文旅產品的研發、生產和營銷等環節入手，持續促進特色農文旅產品的質量提高、價值提升和品牌推廣。



文章認為，現代化農業產業對經營意識和職業能力提出更高要求，這要求探索多元主體的創新聯結模式，實現政府、市場、集體和農民等多方力量同向發力。在此基礎上，通過專業知識普及和職業技能培訓，使傳統農民轉變為具備推動鄉村產業持續發展的內生動力及核心能力的新型農民，壯大鄉村產業振興的中堅力量。鄉村產業發展的最終目標是農民增收致富，需強化農民增收措施，支持農民發展特色種養等項目，提升家庭經營性收入，盤活農村資源資產，增加農民財產性收入。



文章指出，提升鄉村建設水平，需增強鄉村規劃引領效能，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板，完善農村公共服務體系，加強農村生態文明建設，促進縣域城鄉融合發展。從解決農民群眾最關心的農村環境整治入手，由點及面、迭代升級，開展鄉村建設，是“千萬工程”的重要經驗。鄉村建設要從各地實際和農民需求出發，抓住普及普惠的事，幹一件、成一件。聚焦細微而實效顯著的生活污水垃圾治理和農村改廁，以“三大革命”率先打破鄉村建設困局。在此基礎上，加強調研規劃，把握鄉村人口發展趨勢，及時將在村人口的現實需求轉化為農村人居環境改善的規劃目標，在開展相關規劃布局時充分考慮城鄉融合發展趨勢，推動城鄉要素自由流動，以實現資源最優配置。鄉村建設要持續提升基礎設施完備度、便利度，保障公共服務的均衡性、可及性。加大政策支持和資源投入，通過完善農村水電、道路、住房、信息基礎設施等，夯實農民生產生活現代化的硬件基礎。同時，提升農村教育、醫療、養老等公共服務質量，補足各類公共服務短板。



提升鄉村治理水平，需推進抓黨建促鄉村振興，繁榮發展鄉村文化，持續推進農村移風易俗，建設平安鄉村。在鄉村發展過程中，良治善治有助於更好承接外來發展資源、滿足新增需求和維護農民利益。要全面提升鄉鎮黨員幹部相關能力及水平，提升村級治理現代化水平。加強村幹部隊伍建設，健全選育管用機制，優化駐村第一書記和工作隊選派管理。同時，推動農村物質文明和精神文明協調發展，繁榮發展鄉村文化。比如，推動農耕文明和現代文明要素有機結合，支持“村BA”“村超”“村晚”等鄉村自辦群眾性文體活動健康發展，以創新形式闡釋鄉土文化中蘊含的民族精神和傳統價值。創新移風易俗抓手載體，以喜聞樂見的文化方式開展接地氣的社會主義精神文明建設，打造文明鄉風、良好家風和淳朴民風。





